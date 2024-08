Meteo Empoli, le previsioni per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Empoli mostrano una giornata caratterizzata da condizioni variabili. La mattina inizierà con un cielo coperto al 100%, con temperature che si aggireranno intorno ai +25,8°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +37°C alle 12:00. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, passando da nubi sparse al 52% alle 12:00 a un cielo sereno al 5% alle 13:00, con temperature che si manterranno elevate, intorno ai +37,1°C. Nel tardo pomeriggio e sera, le nuvole torneranno a farsi vedere, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 34% e il 91%, e temperature che si abbasseranno gradualmente fino ai +24,6°C alle 23:00.

Le previsioni del tempo indicano che la giornata sarà caratterizzata da una brezza leggera che soffierà principalmente da est, con velocità del vento che varieranno tra i 3,8km/h e i 8,1km/h. Le raffiche di vento saranno per lo più assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30-40%. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

In base alle condizioni attese, si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate durante le ore centrali della giornata, cercando di rimanere idratati e di evitare l’esposizione diretta al sole per lunghi periodi di tempo. Le condizioni meteo a Empoli per i prossimi giorni si prevedono simili, con temperature che si manterranno elevate e cieli variabili, con possibili schiarite alternate a nuvolosità. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.7° perc. +24.2° Assenti 5.3 E max 5.6 Levante 39 % 1014 hPa 4 cielo coperto +24.3° perc. +23.8° Assenti 4.2 E max 4.1 Levante 38 % 1014 hPa 7 cielo coperto +28° perc. +27.2° Assenti 4.4 E max 6.4 Levante 32 % 1014 hPa 10 nubi sparse +34.7° perc. +33.1° Assenti 7.6 E max 10.6 Levante 23 % 1013 hPa 13 cielo sereno +37.1° perc. +35.2° Assenti 5.7 NNE max 11.2 Grecale 18 % 1010 hPa 16 poche nuvole +34° perc. +32.5° Assenti 21.7 OSO max 21.8 Libeccio 25 % 1009 hPa 19 cielo coperto +28.2° perc. +27.9° Assenti 5.9 OSO max 9.9 Libeccio 41 % 1011 hPa 22 nubi sparse +25.1° perc. +25° Assenti 3.7 SO max 4.3 Libeccio 51 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:47

