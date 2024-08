Meteo Empoli, le previsioni per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Empoli si prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che varia tra il 52% e il 84%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-22°C nelle prime ore del giorno, con una leggera brezza di vento proveniente dall’Est.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a poche nuvole e una percentuale di nuvole intorno al 15-16%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 26-29°C verso le ore centrali della giornata. Il vento sarà sempre proveniente dall’Est, con intensità che aumenterà leggermente.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 25% e il 41%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34-35°C, con un vento che potrebbe provenire da diverse direzioni, ma con una prevalenza da Sud.

Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni, con piogge leggere e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 99%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 23-24°C, con venti provenienti principalmente dall’Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Empoli indicano una giornata con un aumento delle temperature durante la mattina e il primo pomeriggio, seguito da precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati per eventuali piogge leggere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° Assenti 2.5 SE max 2.7 Scirocco 75 % 1016 hPa 4 nubi sparse +20.4° perc. +20.5° Assenti 3.1 E max 3.1 Levante 76 % 1016 hPa 7 poche nuvole +24.1° perc. +24.2° Assenti 2.4 ENE max 4.9 Grecale 63 % 1016 hPa 10 nubi sparse +31.3° perc. +31.2° Assenti 2.4 ESE max 6 Scirocco 39 % 1016 hPa 13 nubi sparse +34.9° perc. +34.2° prob. 3 % 6.1 S max 9.5 Ostro 28 % 1014 hPa 16 poche nuvole +29° perc. +29.6° prob. 26 % 9.1 NE max 25.6 Grecale 50 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +24° perc. +24.2° 0.14 mm 3.4 NNO max 8.5 Maestrale 67 % 1017 hPa 22 cielo coperto +23° perc. +23.1° prob. 23 % 4.1 ENE max 6.5 Grecale 66 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:54

