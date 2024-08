Meteo Incisa in Val d’Arno, le previsioni per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Incisa in Val d’Arno si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino, dalle prime ore, il cielo si presenterà con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente verso le ore centrali della mattinata. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che oscilleranno tra i +24,3°C e i +35,7°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con una leggera brezza che soffierà da Nord – Nord Est a Ovest – Sud Ovest con intensità compresa tra 1,5km/h e 11,9km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno radicalmente, con l’arrivo di precipitazioni. Verso le 13:00 il cielo si presenterà con poche nuvole, ma la probabilità di pioggia aumenterà significativamente fino al 56% alle 15:00, quando si prevede pioggia moderata. Le temperature scenderanno notevolmente, con valori intorno ai +22,5°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a Nord con intensità tra 3,3km/h e 13,7km/h.

In serata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con piogge leggere che si protrarranno fino a tarda serata. La copertura nuvolosa sarà alta, con probabilità di pioggia che raggiungerà il 100% alle 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento sarà debole, con intensità tra 2,3km/h e 4,5km/h, proveniente principalmente da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Incisa in Val d’Arno indicano una giornata con un inizio soleggiato seguito da precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare le piogge previste. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Incisa in Val d’Arno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.5° perc. +21.9° Assenti 2 ENE max 2.5 Grecale 81 % 1015 hPa 4 cielo sereno +20.9° perc. +21.2° Assenti 2.7 ENE max 2.9 Grecale 82 % 1014 hPa 7 nubi sparse +27.3° perc. +28.3° Assenti 1.3 SO max 1.7 Libeccio 57 % 1014 hPa 10 poche nuvole +33.7° perc. +33.3° Assenti 6.2 OSO max 8.2 Libeccio 32 % 1013 hPa 13 poche nuvole +34.9° perc. +34.2° prob. 22 % 12.1 O max 15.1 Ponente 28 % 1010 hPa 16 pioggia moderata +22.5° perc. +23.1° 1.02 mm 3.5 N max 12.3 Tramontana 87 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +22° perc. +22.3° 0.13 mm 3.9 E max 4.5 Levante 79 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +20.1° perc. +20.4° 0.8 mm 2.3 ESE max 4.3 Scirocco 85 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 20:10

