Meteo Parabiago, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Parabiago prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con nubi sparse nel corso della mattina e del pomeriggio, con una copertura nuvolosa che si attenuerà gradualmente verso sera. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +20,7°C e i +26,8°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività quotidiane.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai +20,8°C e una leggera brezza proveniente da nord con velocità tra i 5,3km/h e i 6,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1008hPa.

Nel corso della mattina, il cielo resterà coperto con temperature che raggiungeranno i +24,2°C verso le 09:00, mantenendo un’umidità intorno al 55%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità tra i 5,1km/h e i 6km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +24,6°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,5km/h provenienti sempre da sud-est.

In serata, le nubi si diraderanno ulteriormente, lasciando spazio a una copertura nuvolosa del 39% intorno alle 21:00. Le temperature si manterranno intorno ai +19,9°C con una leggera brezza proveniente da nord-ovest.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Parabiago si prospetta una giornata con cielo prevalentemente coperto, temperature gradevoli e vento di intensità moderata. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con possibili schiarite nel corso della settimana. Restate aggiornati per ulteriori previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° prob. 34 % 5.4 N max 10.6 Tramontana 67 % 1008 hPa 3 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° prob. 16 % 6 N max 11.2 Tramontana 59 % 1008 hPa 6 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° prob. 13 % 0.9 NNE max 4.2 Grecale 60 % 1010 hPa 9 cielo coperto +24.2° perc. +24.1° Assenti 6 SE max 6.1 Scirocco 55 % 1011 hPa 12 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 10.8 SSE max 6.7 Scirocco 50 % 1011 hPa 15 cielo coperto +23.6° perc. +23.7° prob. 13 % 9.8 SE max 11.6 Scirocco 64 % 1012 hPa 18 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° prob. 13 % 7 ESE max 11.2 Scirocco 74 % 1012 hPa 21 nubi sparse +19.9° perc. +20° Assenti 3.5 NO max 4.2 Maestrale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.