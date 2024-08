Meteo Parabiago, le previsioni per domani lunedì 5 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto a Parabiago mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 93%, mentre la temperatura si attesterà sui +23,6°C. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nubi con una copertura intorno al 17% e una temperatura che raggiungerà i +31,6°C. In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 7% e una temperatura intorno ai +26,5°C.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5% e la temperatura si manterrà intorno ai +24,6°C. Le condizioni del vento saranno prevalentemente di brezza leggera con intensità variabili durante la giornata. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 40-75%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1012hPa.

In base alla situazione attesa per Lunedì 5 Agosto, possiamo prevedere una giornata con temperature in aumento e un cielo che passerà da coperto a sereno nel corso della giornata. Le condizioni meteo si presenteranno abbastanza stabili, senza precipitazioni significative in vista.

Guardando oltre Lunedì, le previsioni per i prossimi giorni a Parabiago indicano un trend di temperature in lieve calo, con possibili nuvolosità variabili ma senza fenomeni atmosferici rilevanti in arrivo. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione delle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.5° perc. +23.8° prob. 12 % 5.8 NE max 9.4 Grecale 73 % 1012 hPa 3 cielo coperto +22.3° perc. +22.5° Assenti 6 NNE max 10.1 Grecale 74 % 1012 hPa 6 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° Assenti 3 NNE max 5.3 Grecale 64 % 1012 hPa 9 nubi sparse +28.8° perc. +28.9° Assenti 5.7 SSE max 4.8 Scirocco 46 % 1012 hPa 12 nubi sparse +31.2° perc. +31.3° Assenti 10.3 S max 7 Ostro 41 % 1011 hPa 15 nubi sparse +31.6° perc. +31.9° prob. 2 % 10.6 SSO max 6.8 Libeccio 41 % 1009 hPa 18 poche nuvole +28.5° perc. +29.6° prob. 2 % 7.5 SO max 10.1 Libeccio 55 % 1009 hPa 21 cielo sereno +25.5° perc. +25.8° prob. 2 % 2.3 N max 2.7 Tramontana 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:43

