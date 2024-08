Meteo Rho, le previsioni per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a Rho si prospetta una giornata con variazioni meteorologiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo sereno durante la notte, seguito da piogge leggere nelle prime ore del mattino. Successivamente, il cielo si presenterà nuovamente sereno con un aumento della copertura nuvolosa durante la mattina e il pomeriggio.

Durante la mattina, la temperatura oscillerà tra i +22,7°C e i +29,1°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 53%. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Ovest con una velocità che varierà tra 1,4km/h e 2,8km/h.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo con temperature che potranno arrivare fino a +33,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,3km/h da Sud – Sud Ovest.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +25,4°C. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi intorno ai 6,1km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

In base alle condizioni attese per Mercoledì 14 Agosto a Rho, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e di essere preparati a cambi repentini nelle condizioni atmosferiche. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al cielo sereno e temperature più miti. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24° perc. +24.4° prob. 56 % 3.2 NNE max 4.1 Grecale 75 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21.9° perc. +22.4° prob. 38 % 2.4 OSO max 3.5 Libeccio 87 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22.7° perc. +23.2° prob. 34 % 1.4 NO max 2.9 Maestrale 83 % 1011 hPa 9 cielo coperto +29.1° perc. +30.2° prob. 16 % 2.8 SSO max 2.8 Libeccio 53 % 1012 hPa 12 nubi sparse +32.7° perc. +32.6° prob. 5 % 9.8 SSO max 9.3 Libeccio 36 % 1011 hPa 15 nubi sparse +33.1° perc. +32.8° Assenti 10.1 SSO max 10.2 Libeccio 34 % 1010 hPa 18 nubi sparse +29.1° perc. +29.8° Assenti 6.1 SO max 10.2 Libeccio 50 % 1010 hPa 21 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.4 NO max 4.1 Maestrale 57 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 20:28

