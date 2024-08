Meteo Scandicci, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Scandicci indicano un inizio settimana con cieli variabili e temperature gradevoli, seguite da un aumento delle temperature e un cielo sereno verso la metà della settimana. Lunedì sarà caratterizzato da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +20,8°C. Martedì, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a +30,5°C. Mercoledì e giovedì vedranno un cielo sereno con temperature massime di +33,3°C. Si consiglia di rimanere informati su eventuali cambiamenti improvvisi nel meteo.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,8°C con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a 4,2km/h. L’umidità sarà del 76% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Mattina: Le prime ore del mattino vedranno poche nuvole con una copertura del 16%. Le temperature saranno stabili intorno ai +20,4°C con una leggera brezza da Est – Nord Est a 4km/h. L’umidità salirà al 78% con una pressione costante di 1007hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +29,2°C con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Est a 19,1km/h. L’umidità aumenterà al 44% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,6°C con una brezza vivace da Nord Est a 20,9km/h. L’umidità salirà al 70% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,6°C con una brezza proveniente da Nord Est a 14,2km/h. L’umidità sarà del 75% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: Le prime ore del mattino vedranno ancora un cielo coperto al 100%. Le temperature saranno stabili intorno ai +22°C con una brezza da Nord Est a 13,8km/h. L’umidità sarà del 76% con una pressione costante di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si manterrà coperto al 100%. Le temperature massime saranno di +30,5°C con una brezza da Nord – Nord Est a 12,8km/h. L’umidità salirà al 46% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 39%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,7°C con una leggera brezza da Sud a 3,8km/h. L’umidità salirà al 64% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C con una leggera brezza da Sud – Sud Est a 2,7km/h. L’umidità sarà del 79% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,6°C con una leggera brezza da Sud – Sud Est a 1,3km/h. L’umidità sarà dell’81% con una pressione costante di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 0%. Le temperature massime saranno di +33,3°C con una brezza da Ovest a 8,6km/h. L’umidità sarà del 39% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,3°C con una leggera brezza da Sud a 3,5km/h. L’umidità salirà al 62% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 16%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,1°C con una leggera brezza da Nord – Nord Est a 2,3km/h. L’umidità sarà del 66% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: Le prime ore del mattino vedranno nubi sparse con una copertura del 65%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,6°C con una leggera brezza da Est – Nord Est a 2,3km/h. L’umidità sarà del 67% con una pressione costante di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 39%. Le temperature massime saranno di +30,9°C con una leggera brezza da Nord – Nord Est a 5km/h. L’umidità sarà del 42% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 61%. Le temperature si manterranno intorno ai +30,9°C con una leggera brezza da Nord – Nord Est a 5km/h. L’umidità salirà al 42% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

