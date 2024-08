Meteo Sesto Fiorentino, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Sesto Fiorentino mostrano un’evoluzione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +28°C. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà, con cielo coperto e temperature in aumento fino a raggiungere i +38°C. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste precipitazioni leggere, con una probabilità che varia dal 75% al 97% e temperature che si abbasseranno fino ai +25°C.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una probabilità di pioggia che si manterrà alta, intorno al 99%, e temperature che si manterranno stabili intorno ai +25°C. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da una leggera brezza di vento proveniente prevalentemente da Est – Nord Est.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sesto Fiorentino, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni. Le temperature dovrebbero mantenersi elevate, ma con un calo rispetto alla giornata di Giovedì 15 Agosto. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle previsioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° Assenti 1.2 NNE max 2.6 Grecale 67 % 1013 hPa 4 poche nuvole +23.8° perc. +24° Assenti 3.7 ENE max 4.6 Grecale 66 % 1013 hPa 7 cielo coperto +28.3° perc. +28.8° Assenti 2.7 ENE max 3.9 Grecale 50 % 1014 hPa 10 cielo coperto +35.3° perc. +34.9° Assenti 0.4 SO max 7.1 Libeccio 29 % 1014 hPa 13 cielo coperto +38.2° perc. +37.6° Assenti 3.2 NO max 13 Maestrale 23 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +32.4° perc. +33.7° 0.14 mm 18.2 OSO max 20.4 Libeccio 44 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +26.9° perc. +28.9° 0.89 mm 2.7 NNO max 5.4 Maestrale 72 % 1016 hPa 22 cielo coperto +25.4° perc. +25.9° prob. 84 % 3.5 NE max 4.5 Grecale 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:15

