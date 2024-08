Meteo Siracusa, le previsioni per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Siracusa si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 27,1°C e i 28,9°C. La copertura nuvolosa sarà generalmente assente, con la comparsa di poche nubi solo nel tardo pomeriggio e in serata.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai 28,3°C. Nel corso della mattinata, il sole continuerà a splendere e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 28,4°C verso le 09:00 e i 28,6°C verso le 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno ulteriormente, con punte di 28,9°C attese verso le 16:00. Il vento sarà moderato proveniente da sud, con raffiche leggere.

In serata, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno comunque piuttosto miti, attorno ai 28,1°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Siracusa indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere stabili e una leggera presenza di nubi nel cielo. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di godersi le giornate di sole in riva al mare o in giro per la città.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.1° perc. +28.6° Assenti 5.9 NO max 6.7 Maestrale 64 % 1013 hPa 4 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 7.6 NNO max 8.7 Maestrale 62 % 1013 hPa 7 cielo sereno +27.8° perc. +28.7° Assenti 4.2 NNO max 6 Maestrale 55 % 1014 hPa 10 cielo sereno +28.2° perc. +29.3° Assenti 13.4 SE max 9.7 Scirocco 56 % 1014 hPa 13 cielo sereno +28.4° perc. +30.5° Assenti 16.2 SSE max 14.7 Scirocco 63 % 1013 hPa 16 cielo sereno +28.9° perc. +31.1° Assenti 13.5 S max 13.3 Ostro 62 % 1013 hPa 19 poche nuvole +28.2° perc. +30.7° Assenti 8.2 SSO max 10.3 Libeccio 67 % 1014 hPa 22 nubi sparse +27.8° perc. +30.2° Assenti 2.3 N max 4.1 Tramontana 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:25

