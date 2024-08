Previsioni Meteo Cascina: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cascina indicano un inizio settimana con temperature in aumento e cieli variabili. Martedì si prevede una giornata calda e soleggiata, mentre giovedì si avrà un aumento della copertura nuvolosa, pur mantenendo temperature elevate. Le condizioni atmosferiche varieranno da sereno a parzialmente coperto, con venti moderati provenienti da diverse direzioni. L’umidità sarà variabile, con possibili precipitazioni nella serata di lunedì. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Cascina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,9°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento soffierà a 6,6km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 6,8km/h. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica di 1007hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +28,4°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento sarà a 12,2km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche fino a 16,5km/h. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica di 1008hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +31°C, con una percezione di +30,2°C. Il vento soffierà a 17,4km/h da Est – Nord Est, con raffiche fino a 20,1km/h. L’umidità salirà al 35% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +22°C. Il vento sarà a 6,4km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche fino a 11,9km/h. Si prevede una precipitazione di 0.2mm e un’umidità del 76%. La pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Cascina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,2°C, con una percezione di +22,4°C. Il vento sarà a 4,4km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 5,3km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature saliranno fino a +27,2°C, con una percezione di +27,8°C. Il vento sarà a 3km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche fino a 3,9km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature massime saranno di +29,4°C, con una percezione di +30,1°C. Il vento soffierà a 12,2km/h da Ovest, con raffiche fino a 10,4km/h. L’umidità salirà al 49% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Sera: La serata si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,1°C, con una percezione di +23,5°C. Il vento sarà a 6,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 7,8km/h. L’umidità sarà dell’79% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Cascina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,8°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento sarà a 3,4km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 4,2km/h. L’umidità sarà dell’82% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +27,9°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento sarà a 2,9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 4,6km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime saranno di +32,6°C, con una percezione di +33,2°C. Il vento soffierà a 12,4km/h da Ovest, con raffiche fino a 9,2km/h. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Sera: La serata si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,3°C, con una percezione di +23,8°C. Il vento sarà a 4,1km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 4,8km/h. L’umidità sarà dell’82% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Cascina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento sarà a 2,6km/h proveniente da Nord, con raffiche fino a 3km/h. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 67%. Le temperature saliranno fino a +32,1°C, con una percezione di +32,6°C. Il vento sarà a 2,3km/h proveniente da Est, con raffiche fino a 4,9km/h. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature massime saranno di +33,5°C, con una percezione di +33,8°C. Il vento soffierà a 7,8km/h da Ovest, con raffiche fino a 5,6km/h. L’umidità sarà del 36% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Sera: La serata si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, con una percezione di +27,9°C. Il vento sarà a 4,8km/h proveniente da Est, con raffiche fino a 5,9km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Cascina, si prevede un inizio settimana con temperature in aumento e cieli variabili, seguiti da una giornata di mercoledì calda e soleggiata. Giovedì si avrà un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno elevate. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.