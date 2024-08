Previsioni Meteo Cascina: tutti i dettagli per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto a Cascina si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 90%, mentre nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura intorno al 70%. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno con assenza di nuvole.

Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +21,9°C del mattino e i +30,7°C del primo pomeriggio. La temperatura percepita sarà sempre di poco superiore alla temperatura effettiva, con valori che varieranno tra i +22°C e i +31°C.

I venti soffieranno prevalentemente da est e ovest, con intensità variabili che non supereranno i 15 km/h. Le raffiche di vento saranno leggere, con velocità massime intorno ai 15 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 50-60%.

In base alle previsioni meteo attuali, nei prossimi giorni a Cascina si prevedono condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature dovrebbero rimanere stabili, con valori massimi intorno ai +30°C durante il giorno e minimi intorno ai +20°C di notte. I venti saranno leggeri e non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, Martedì 20 Agosto a Cascina si prospetta una giornata con condizioni meteo gradevoli e temperature estive, ideali per godersi le attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre giornate!

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Cascina

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.8° perc. +20° Assenti 3.1 ENE max 3.3 Grecale 81 % 1010 hPa 4 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° Assenti 4.4 ENE max 4.3 Grecale 82 % 1010 hPa 7 cielo coperto +24.3° perc. +24.4° Assenti 2.3 E max 3 Levante 62 % 1011 hPa 10 nubi sparse +30° perc. +30.3° prob. 18 % 1.7 O max 7.5 Ponente 45 % 1011 hPa 13 cielo coperto +28.4° perc. +29° prob. 36 % 8.9 ONO max 9.1 Maestrale 50 % 1010 hPa 16 nubi sparse +28.3° perc. +29° prob. 33 % 14 O max 14.4 Ponente 52 % 1010 hPa 19 cielo sereno +23° perc. +23.3° Assenti 8 O max 9.1 Ponente 77 % 1011 hPa 22 cielo sereno +22.1° perc. +22.5° Assenti 6 ONO max 7.9 Maestrale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 20:09

