Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

Mercoledì 14 Agosto a Cecina si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una leggera brezza proveniente da Est con velocità intorno ai 9-10km/h.

Durante la mattina, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con un aumento della temperatura che raggiungerà i 30-32°C. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest contribuirà a mantenere una sensazione di calore, con un’umidità che si attesterà intorno al 50-55%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà per lo più sereno, con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10-20%. Le temperature massime toccheranno i 31-33°C, con una brezza vivace proveniente da Sud Ovest che potrà raggiungere i 17-19km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 50-60%.

In serata, il cielo sarà ancora prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nubi sparse intorno al 8-10%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24-27°C, con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest che potrà raggiungere i 6-9km/h. L’umidità relativa dell’aria aumenterà leggermente, arrivando al 75-85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Cecina indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero subire lievi variazioni ma senza significativi cambiamenti. Sono previste condizioni ideali per godersi una giornata all’aria aperta e al mare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Cecina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +24.7° Assenti 7.5 E max 7.3 Levante 71 % 1010 hPa 4 poche nuvole +24° perc. +24.2° Assenti 7.2 E max 7.3 Levante 68 % 1010 hPa 7 poche nuvole +28.2° perc. +28.9° Assenti 5 SE max 7.8 Scirocco 52 % 1011 hPa 10 poche nuvole +30.6° perc. +32.6° Assenti 11.7 SO max 12.1 Libeccio 53 % 1011 hPa 13 poche nuvole +31.2° perc. +33.8° Assenti 17 SO max 17.9 Libeccio 54 % 1011 hPa 16 cielo sereno +30° perc. +32.4° Assenti 11.6 SO max 16.4 Libeccio 58 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.8° perc. +26.6° Assenti 6.2 SSE max 7.6 Scirocco 83 % 1012 hPa 22 nubi sparse +24.6° perc. +25.2° Assenti 9.4 E max 9.6 Levante 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:18

