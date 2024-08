Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Cecina si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo che alternerà momenti di sereno a nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C durante le ore centrali del giorno.

Nel dettaglio, la mattinata inizierà con cielo sereno e poche nuvole, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente nel corso della giornata fino a raggiungere il 55% di nubi sparse nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori che potranno superare i +30°C, ma la percezione di calore sarà ancora più elevata a causa dell’umidità che si attesterà intorno al 60-70%.

Durante il pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una probabilità di pioggia molto bassa. Le temperature si manterranno elevate, ma la presenza di una brezza leggera proveniente dall’Ovest contribuirà a rendere il clima più gradevole.

In serata, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma l’umidità rimarrà piuttosto elevata, intorno al 80%.

In base alla situazione meteo attesa per Mercoledì 7 Agosto, si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Le condizioni meteo a Cecina per i prossimi giorni si prevedono stabili, con cielo variabile e temperature che si manterranno su valori estivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +23.6° perc. +24.2° Assenti 3.9 ENE max 5 Grecale 86 % 1011 hPa 5 cielo sereno +23.2° perc. +23.8° Assenti 5.7 ENE max 5.5 Grecale 86 % 1012 hPa 8 poche nuvole +27.7° perc. +29.7° Assenti 7.7 ONO max 8.9 Maestrale 66 % 1013 hPa 11 poche nuvole +29.4° perc. +32° Assenti 13.6 ONO max 12.7 Maestrale 62 % 1013 hPa 14 nubi sparse +29.3° perc. +31.4° Assenti 14.4 ONO max 16.3 Maestrale 59 % 1012 hPa 17 nubi sparse +28° perc. +29.9° Assenti 11 O max 17.4 Ponente 64 % 1011 hPa 20 cielo coperto +25.5° perc. +26.2° prob. 2 % 5.9 ONO max 8.2 Maestrale 81 % 1013 hPa 23 cielo coperto +24.7° perc. +25.5° prob. 3 % 1.6 NO max 5.3 Maestrale 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:28

