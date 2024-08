Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cernusco sul Naviglio per Giovedì 22 Agosto mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, si prevede la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 66% e il 82%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C fino a salire gradualmente fino a raggiungere i +29,2°C verso le 11:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che si attesteranno tra i +22,3°C e i +29,7°C.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 9%. Le temperature massime saranno di circa +31°C, con una percezione termica che potrà arrivare fino a +31,4°C. Il vento soffierà a velocità compresa tra i 7km/h e gli 8,7km/h, provenendo prevalentemente da est e sud-est.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 9% e il 52%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai +24,7°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità tra i 7,7km/h e i 7,9km/h, provenendo principalmente da est.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Cernusco sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da un iniziale aumento della temperatura seguito da un calo nel corso della serata. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con nubi sparse solo in alcune fasce orarie. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e monitorare eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche dei prossimi giorni a Cernusco sul Naviglio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.7° perc. +23° 0.15 mm 10.2 E max 30.1 Levante 76 % 1014 hPa 3 nubi sparse +22.1° perc. +22.4° prob. 59 % 5.1 NE max 14.2 Grecale 78 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +22.2° perc. +22.6° 0.11 mm 2.8 ESE max 6.8 Scirocco 81 % 1014 hPa 9 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 24 % 8.7 ESE max 13.4 Scirocco 61 % 1014 hPa 12 nubi sparse +30.2° perc. +30.6° prob. 19 % 8.4 SE max 8.2 Scirocco 45 % 1013 hPa 15 cielo sereno +31° perc. +31.4° prob. 19 % 8 SSE max 7.1 Scirocco 43 % 1011 hPa 18 cielo sereno +27.6° perc. +28.4° prob. 19 % 3.7 OSO max 5 Libeccio 55 % 1011 hPa 21 nubi sparse +25.3° perc. +25.5° prob. 13 % 6.8 ESE max 11.6 Scirocco 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 20:13

