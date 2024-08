Previsioni Meteo Como: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domenica 18 Agosto a Como si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili e piovose. Le previsioni meteo indicano che la città sarà interessata da precipitazioni per gran parte della giornata, con intensità variabile.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, è attesa una pioggia leggera che potrebbe intensificarsi nel corso delle ore. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da direzione Nord con una velocità compresa tra i 4,2km/h e i 7,9km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, con possibili fasi di pioggia moderata e forte pioggia. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +22,5°C, mentre la percezione sarà leggermente superiore. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche che potranno superare i 25km/h provenienti da Nord – Nord Est.

In serata, il maltempo continuerà a interessare Como, con piogge moderate e cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con venti che perderanno progressivamente di intensità, ma che potranno ancora raggiungere i 19,5km/h provenienti da Nord.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Como, si prevede che il maltempo possa persistere anche nei giorni successivi, con possibili schiarite solo a partire da Martedì. È consigliabile prestare attenzione alle informazioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e per essere preparati alle condizioni meteorologiche avverse.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21° perc. +21.5° 1.05 mm 4.7 N max 5.7 Tramontana 90 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.56 mm 5.7 N max 8 Tramontana 92 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +20.3° perc. +20.9° 0.64 mm 5.1 NE max 7.9 Grecale 94 % 1009 hPa 9 pioggia moderata +21.9° perc. +22.4° 1.56 mm 4.9 SSE max 7.4 Scirocco 88 % 1008 hPa 12 pioggia moderata +22° perc. +22.5° 2.45 mm 3.2 ESE max 7.4 Scirocco 87 % 1008 hPa 15 pioggia moderata +19.4° perc. +19.9° 2.76 mm 6.7 NNE max 15.6 Grecale 95 % 1008 hPa 18 cielo coperto +17.9° perc. +18.2° prob. 80 % 9.1 N max 18.7 Tramontana 93 % 1007 hPa 21 cielo coperto +17.9° perc. +18° prob. 42 % 7.3 N max 12.8 Tramontana 87 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 20:22

