Previsioni Meteo Cormano: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

Le previsioni meteo per Cormano indicano una copertura nuvolosa al 100% lunedì, con temperature che si mantengono intorno ai +25°C. Martedì, il cielo si schiarirà con poche nuvole e temperature intorno ai +20°C. Mercoledì, il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno i +32°C. Giovedì, si prevedono nubi sparse al mattino e piogge leggere in serata, con temperature intorno ai +22°C. Le condizioni saranno caratterizzate da una tendenza al bel tempo, ma si consiglia di rimanere aggiornati per eventuali cambiamenti repentini.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Cormano, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +20,6°C e una percezione di +20,6°C. Il vento soffierà a 4,4km/h provenendo da Nord Ovest con raffiche fino a 7,1km/h. L’intensità del vento sarà di una brezza leggera. La probabilità di precipitazioni è del 22% con umidità al 72% e pressione atmosferica a 1008hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che saliranno fino a +24,4°C e percepite a +24,5°C. Il vento sarà una brezza leggera con intensità variabile tra i 5,8km/h e i 5km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 60% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +25,3°C e percepite a +25,4°C. Il vento sarà una bava di vento con intensità intorno ai 3km/h provenendo da Ovest. Le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti con umidità al 59% e pressione atmosferica costante a 1011hPa.

In serata, la copertura nuvolosa si manterrà al 100% con temperature intorno ai +24,7°C e percepite a +25°C. Il vento sarà una bava di vento con intensità di 3,3km/h proveniente da Sud Ovest. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 66% e pressione atmosferica costante a 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse al 30% con temperature stabili intorno ai +20,6°C e percepite a +20,8°C. Il vento soffierà a 4,5km/h provenendo da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 4,8km/h. L’intensità del vento sarà una bava di vento. Le probabilità di precipitazioni sono assenti con umidità al 78% e pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse al 54% con temperature in aumento fino a +22,6°C e percepite a +22,6°C. Il vento sarà una brezza leggera con intensità variabile tra i 5,7km/h e i 7,1km/h provenendo da Nord Ovest. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 77% e pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con poche nuvole al 19% e temperature che raggiungeranno i +19,6°C e percepite a +19,6°C. Il vento sarà una brezza leggera con intensità intorno ai 4,1km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti con umidità al 73% e pressione atmosferica costante a 1011hPa.

In serata, il cielo si manterrà con poche nuvole al 17% con temperature stabili intorno ai +19,6°C e percepite a +19,6°C. Il vento sarà una bava di vento con intensità di 3,5km/h proveniente da Ovest. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 73% e pressione atmosferica costante a 1011hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai +23,2°C e percepite a +23,3°C. Il vento sarà una brezza leggera con intensità di 4,4km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 66% e pressione atmosferica costante a 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno al 0% con temperature in aumento fino a +24,6°C e percepite a +25°C. Il vento sarà una brezza leggera con intensità variabile tra i 2,1km/h e i 4,4km/h provenendo da Nord Est. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 71% e pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i +32,1°C e percepite a +31,8°C. Il vento sarà una brezza leggera con intensità intorno ai 7,8km/h provenendo da Sud. Le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti con umidità al 36% e pressione atmosferica costante a 1011hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno al 0% con temperature intorno ai +24,4°C e percepite a +24,6°C. Il vento sarà una brezza leggera con intensità di 5,5km/h proveniente da Est. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 68% e pressione atmosferica costante a 1014hPa.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno al 4% con temperature intorno ai +23,8°C e percepite a +24,1°C. Il vento sarà una brezza con intensità di 5,7km/h provenendo da Est – Nord Est. Le probabilità di precipitazioni sono del 7% con umidità al 70% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno al 7% con temperature in leggero calo fino a +23,5°C e percepite a +23,8°C. Il vento sarà una brezza leggera con intensità variabile tra i 5,6km/h e i 10,2km/h provenendo da Est – Nord Est. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 71% e pressione atmosferica costante a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà con nubi sparse al 26% e temperature che scenderanno fino a +23,1°C e percepite a +23,4°C. Il vento sarà una brezza leggera con intensità intorno ai 5,4km/h provenendo da Est – Nord Est. Le probabilità di precipitazioni sono del 18% con umidità al 73% e pressione atmosferica costante a 1014hPa.

In serata, sono previste piogge leggere al 47% con temperature intorno ai +22,5°C e percepite a +22,8°C. Il vento sarà una brezza leggera con intensità di 5,5km/h proveniente da Est – Nord Est. Le condizioni saranno caratterizzate da una pioggerellina con umidità al 76% e pressione atmosferica costante a 1014hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Cormano saranno caratterizzati da variazioni delle condizioni meteorologiche, con una tendenza al bel tempo e temperature gradevoli. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti repentini.

