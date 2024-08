Previsioni Meteo Cosenza: il bollettino per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Cosenza prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 28°C. Nel corso della mattinata, il termometro salirà fino a raggiungere i 34°C nel tardo mattino, con un cielo sempre limpido e una leggera brezza proveniente da Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con la presenza di nubi sparse che copriranno il cielo per brevi periodi. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 34-35°C e una leggera diminuzione dell’umidità rispetto alle prime ore del giorno. Il vento soffierà sempre da Ovest con intensità variabile, ma senza raggiungere livelli preoccupanti.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, garantendo una notte serena e piacevole. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque miti, attorno ai 23-24°C. Il vento proveniente da Sud-Est sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta rispetto alle ore diurne.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 4 Agosto a Cosenza indicano una giornata estiva tipica, con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Non sono previste precipitazioni significative e le condizioni meteorologiche dovrebbero rimanere stabili anche nei giorni successivi. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione, considerando le temperature elevate previste.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +24.2° perc. +24° Assenti 4.8 SE max 6.2 Scirocco 53 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 6.2 E max 5.6 Levante 59 % 1011 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +27.8° Assenti 1.5 NNO max 1.7 Maestrale 41 % 1010 hPa 9 cielo sereno +34.1° perc. +33.3° Assenti 9.2 O max 6.9 Ponente 29 % 1010 hPa 12 cielo sereno +34.6° perc. +34.2° prob. 4 % 11.8 O max 10.6 Ponente 31 % 1009 hPa 15 nubi sparse +33.5° perc. +33.3° prob. 8 % 7.9 O max 9.5 Ponente 34 % 1009 hPa 18 poche nuvole +24.6° perc. +25.1° Assenti 5.2 SO max 6.4 Libeccio 74 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.5° perc. +23.6° Assenti 5.2 SE max 6 Scirocco 66 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 20:00

