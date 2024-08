Previsioni Meteo Empoli: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Empoli indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si prevedono nubi sparse che tenderanno ad aumentare in intensità verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C con una leggera brezza proveniente dal Nord Est.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +29°C verso le ore centrali della giornata. Il vento sarà debole proveniente da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo per circa il 70%, con temperature che si manterranno intorno ai +34°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Ovest.

In sera, il cielo si libererà dalle nubi, tornando a essere sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C con una brezza leggera che soffierà da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Empoli indicano una tendenza al bel tempo con temperature gradevoli e venti leggeri. È consigliabile godersi una giornata all’aperto, magari approfittando delle condizioni meteo favorevoli per una passeggiata in natura o una gita fuori porta.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.4° perc. +21.8° Assenti 2.2 SSE max 2.8 Scirocco 84 % 1016 hPa 4 cielo sereno +20.5° perc. +20.8° Assenti 0.9 OSO max 2.2 Libeccio 85 % 1015 hPa 7 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 0.3 NO max 1.3 Maestrale 69 % 1016 hPa 10 poche nuvole +31° perc. +30.6° Assenti 7.2 ONO max 10.1 Maestrale 38 % 1015 hPa 13 nubi sparse +34.5° perc. +33.1° Assenti 15.1 O max 16.3 Ponente 25 % 1013 hPa 16 nubi sparse +31.8° perc. +30.6° Assenti 16.8 OSO max 17.6 Libeccio 30 % 1013 hPa 19 cielo sereno +24.8° perc. +24.8° Assenti 6.1 OSO max 7.4 Libeccio 57 % 1014 hPa 22 cielo sereno +22.5° perc. +22.7° Assenti 2.3 OSO max 2.7 Libeccio 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.