Previsioni Meteo Empoli: tutti i dettagli per domani mercoledì 14 agosto

Mercoledì 14 Agosto a Empoli si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e calde. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature gradevoli e venti leggeri provenienti da sud. Durante la mattina, le nubi sparse tenderanno ad aumentare, portando ad un aumento della copertura nuvolosa e delle temperature. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse e temperature in aumento.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 38,2°C nel primo pomeriggio, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 24,8°C. L’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 21% e il 70%, con valori più alti nelle ore notturne. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011hPa.

Per quanto riguarda il vento, si prevedono brezze leggere durante la mattina, con intensificazioni nel pomeriggio fino a diventare brezze vivaci provenienti da ovest. Le raffiche di vento saranno assenti, mentre la velocità del vento si manterrà generalmente tra i 2,6km/h e i 24,4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Empoli indicano una giornata calda e soleggiata, con un aumento della copertura nuvolosa durante la mattina e temperature elevate nel primo pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Empoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.7° perc. +24.8° Assenti 4.2 S max 4.7 Ostro 61 % 1011 hPa 4 cielo sereno +23.6° perc. +23.7° Assenti 3.7 SE max 4.2 Scirocco 65 % 1010 hPa 7 nubi sparse +28.5° perc. +28.8° Assenti 3.2 E max 4.2 Levante 48 % 1011 hPa 10 nubi sparse +35.6° perc. +35.4° Assenti 2.3 NO max 4.2 Maestrale 29 % 1011 hPa 13 cielo sereno +38.2° perc. +37.2° Assenti 10.8 NO max 16.6 Maestrale 21 % 1009 hPa 16 poche nuvole +35.2° perc. +34.9° Assenti 23.4 OSO max 22.3 Libeccio 30 % 1010 hPa 19 cielo sereno +28.5° perc. +29.1° Assenti 8.5 OSO max 13.3 Libeccio 51 % 1011 hPa 22 nubi sparse +25.4° perc. +25.7° Assenti 4.3 SSO max 4.7 Libeccio 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:17

