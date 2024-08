Previsioni Meteo Fucecchio: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Fucecchio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina si prevede la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino al primo pomeriggio, quando il cielo si presenterà completamente coperto. Nel tardo pomeriggio e sera sono attese ancora precipitazioni leggere.

Durante la notte, le nuvole saranno sparse con una leggera probabilità di piogge. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità presente.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 21°C e i 28°C, con un aumento della percezione termica a causa dell’umidità presente nell’aria.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto e le precipitazioni si manterranno costanti, con intensità variabile. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-29°C, ma la percezione sarà più alta a causa della presenza di pioggia e umidità.

In serata, la copertura nuvolosa si manterrà elevata con piogge leggere che potrebbero persistere per gran parte della notte. Le temperature tenderanno a diminuire, ma l’umidità rimarrà elevata.

In conclusione, per Domenica 18 Agosto a Fucecchio si prevede una giornata caratterizzata da piogge intermittenti e cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori tipici per la stagione estiva, con un’umidità che renderà la percezione termica leggermente più elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Fucecchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.6° perc. +21° prob. 1 % 1.7 SE max 2.5 Scirocco 89 % 1010 hPa 4 poche nuvole +20° perc. +20.4° prob. 35 % 1.4 ENE max 2.5 Grecale 92 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +23.5° perc. +24° 0.22 mm 5.6 SE max 7.3 Scirocco 78 % 1009 hPa 10 pioggia moderata +27.9° perc. +29.2° 2.37 mm 10.5 O max 13.1 Ponente 59 % 1008 hPa 13 cielo coperto +28.6° perc. +29° prob. 48 % 22.1 O max 31.6 Ponente 48 % 1007 hPa 16 cielo coperto +27.2° perc. +27.8° prob. 48 % 22.8 O max 29.6 Ponente 52 % 1007 hPa 19 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° prob. 14 % 5.2 NO max 9.3 Maestrale 76 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.34 mm 2.3 N max 4.1 Tramontana 86 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 20:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.