Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Garbagnate Milanese prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà costante per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai +20°C durante la notte e in leggero aumento fino a raggiungere i +26°C nelle ore centrali della mattina.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una probabilità di piogge molto bassa. Le temperature si attesteranno intorno ai +20-24°C con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa rimarrà elevata, con temperature che si manterranno intorno ai +24-26°C. La brezza leggera proveniente da sud – sud est potrebbe aumentare leggermente di intensità.

In serata, la situazione non subirà variazioni significative, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +19°C. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a mantenere un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 19 Agosto a Garbagnate Milanese indicano una giornata con cielo coperto e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° prob. 35 % 4.8 N max 9.1 Tramontana 69 % 1008 hPa 3 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° prob. 21 % 5.6 N max 9.8 Tramontana 61 % 1008 hPa 6 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° prob. 17 % 1.4 E max 5.4 Levante 64 % 1010 hPa 9 cielo coperto +24° perc. +23.9° Assenti 5.9 SSE max 6.1 Scirocco 58 % 1011 hPa 12 nubi sparse +25.2° perc. +25.3° prob. 1 % 10.5 SSE max 7.3 Scirocco 57 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° prob. 16 % 8.6 SE max 12.1 Scirocco 68 % 1012 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 16 % 5.3 ESE max 8.7 Scirocco 75 % 1012 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° Assenti 3.3 NO max 4.3 Maestrale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:20

