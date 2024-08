Previsioni Meteo Legnano: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domenica 18 Agosto a Legnano si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili e piovose. Le previsioni del tempo indicano piogge intermittenti per gran parte della giornata, con intensità variabile.

Mattina e Pomeriggio:

Durante la mattina e il pomeriggio, ci si può aspettare piogge moderate con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione di leggero aumento a causa dell’umidità. Il vento soffierà principalmente da sud, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 8-9 km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’83-95%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1008hPa.

Sera e Notte:

Anche nella serata e nella notte, le piogge continueranno a interessare Legnano, seppur con un’intensità leggermente inferiore rispetto al pomeriggio. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +18°C. Il vento proveniente da ovest manterrà una velocità costante di circa 15-17 km/h, con raffiche leggere. L’umidità rimarrà elevata intorno al 91-93%, mentre la pressione atmosferica tenderà a salire leggermente fino a 1009hPa.

Considerazioni Finali:

In base alle previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Legnano, si consiglia di attrezzarsi adeguatamente per affrontare una giornata caratterizzata da piogge continue e temperature fresche. È consigliabile avere con sé un ombrello e indossare abiti impermeabili per proteggersi dalle precipitazioni. Le condizioni meteorologiche potrebbero influenzare le attività all’aperto, quindi è consigliabile pianificare le attività indoor per evitare disagi. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle piogge e un graduale aumento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.48 mm 3.1 ONO max 9.7 Maestrale 89 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.1° perc. +20.6° 0.57 mm 4 ONO max 9.1 Maestrale 94 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +20.2° perc. +20.7° 0.14 mm 3.1 NE max 6.2 Grecale 93 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +22.2° perc. +22.7° 1.75 mm 6 SSE max 8.2 Scirocco 83 % 1008 hPa 12 pioggia moderata +21.6° perc. +22.1° 2.11 mm 5.7 SE max 9.8 Scirocco 88 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +19.4° perc. +19.8° 2.42 mm 10.8 NNE max 24.4 Grecale 95 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.3 mm 4.9 N max 10.3 Tramontana 91 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.22 mm 7.3 O max 15.6 Ponente 92 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 20:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.