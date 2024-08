Previsioni Meteo Livorno: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a Livorno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto calde. Le prime ore della mattina saranno all’insegna di un cielo sereno, con temperature intorno ai +26°C e una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est con velocità intorno ai 8-9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75-80% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo si manterrà per lo più sereno con qualche nuvola sparsa, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che potrebbero superare i +30°C e una percezione di caldo più elevata, intorno ai +31-32°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 9-15 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 55-60%.

Nel pomeriggio, il cielo potrebbe coprirsi leggermente con la comparsa di nubi sparse, ma senza rischio di piogge. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +30°C e una percezione di caldo che potrebbe superare i +32°C. Il vento sarà sempre proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 16-17 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 60-65%.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, garantendo una notte serena a Livorno. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno piacevoli intorno ai +25-26°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Est sarà ancora presente, con intensità intorno ai 9-10 km/h e un’umidità che potrebbe raggiungere l’84%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Livorno indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo per lo più sereno. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che potrebbero rimanere elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.7° perc. +26.3° Assenti 6.9 ESE max 7.1 Scirocco 77 % 1010 hPa 4 poche nuvole +25° perc. +25.4° Assenti 7.8 ESE max 8.2 Scirocco 72 % 1010 hPa 7 poche nuvole +27.7° perc. +28.9° Assenti 7.7 SE max 10 Scirocco 58 % 1011 hPa 10 poche nuvole +29.2° perc. +31.3° Assenti 12 SSO max 12.6 Libeccio 59 % 1011 hPa 13 nubi sparse +30° perc. +32.6° Assenti 14 SO max 13.6 Libeccio 59 % 1011 hPa 16 poche nuvole +29.2° perc. +31.8° Assenti 10.9 SSO max 14 Libeccio 62 % 1011 hPa 19 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 7.3 SSE max 9.3 Scirocco 81 % 1011 hPa 22 nubi sparse +25.7° perc. +26.5° Assenti 10.7 ESE max 11.6 Scirocco 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 20:19

