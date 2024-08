Previsioni Meteo Magenta: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Magenta indicano condizioni atmosferiche instabili e piovose per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da piogge leggere che diventeranno via via più intense durante la mattinata e il primo pomeriggio, per poi attenuarsi gradualmente verso sera.

Durante la mattina, la pioggia sarà presente con intensità variabile, con temperature che si manterranno intorno ai 20-23°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con un’umidità che si attesterà intorno all’85-95%. Il vento soffierà prevalentemente da sud, con velocità comprese tra i 6 e i 9 km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona di Magenta, con piogge moderate e temperature che si manterranno stabili intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto elevata, con un’umidità che potrà raggiungere anche il 94%. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

In serata, la pioggia tenderà a diminuire, lasciando spazio a un cielo coperto con possibilità di pioviggine residua. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 90-95%. Il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità moderata.

In base alle previsioni meteo attuali, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di pianificare eventuali attività all’aperto tenendo conto della possibilità di piogge. Per ulteriori aggiornamenti sulle previsioni del tempo a Magenta e per verificare eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo, si consiglia di consultare fonti ufficiali e siti specializzati.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.9° perc. +21.3° prob. 60 % 5.6 OSO max 11 Libeccio 87 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +20.9° 0.9 mm 6.1 O max 10.4 Ponente 95 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +20.5° perc. +21.1° 0.24 mm 1.6 NE max 4.6 Grecale 93 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +22.6° perc. +23.1° 1.85 mm 6.3 SSE max 8.6 Scirocco 82 % 1008 hPa 12 pioggia moderata +21.3° perc. +21.9° 1.74 mm 6.4 SE max 11.9 Scirocco 90 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +19.8° perc. +20.2° 2.13 mm 14.8 NNE max 32.4 Grecale 94 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +19° perc. +19.4° 0.43 mm 4 NNO max 7.8 Maestrale 90 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +18.3° perc. +18.6° 0.32 mm 9.6 O max 20.6 Ponente 95 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 20:22

