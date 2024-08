Previsioni Meteo Magenta: il bollettino per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Magenta si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 34,6°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che si attesteranno intorno al 99-100% durante gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che si aggireranno intorno ai 25-30°C. Nel corso del pomeriggio, le temperature aumenteranno ulteriormente, superando i 30°C e raggiungendo il picco massimo nel primo pomeriggio. La sera vedrà una leggera diminuzione delle temperature, ma il cielo rimarrà comunque coperto.

Le precipitazioni sono previste come assenti per l’intera giornata, con una probabilità minima nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 30-50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1015-1016hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Magenta, ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di cielo coperto e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere un adeguato livello di idratazione. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +25° perc. +24.8° Assenti 4.3 NNE max 8.6 Grecale 50 % 1016 hPa 3 cielo coperto +23.7° perc. +23.6° Assenti 3.7 NE max 6.6 Grecale 56 % 1016 hPa 6 nubi sparse +24° perc. +24° Assenti 2.6 NNE max 4.6 Grecale 56 % 1017 hPa 9 cielo coperto +29.7° perc. +29.3° Assenti 2.4 ENE max 5.2 Grecale 40 % 1017 hPa 12 cielo coperto +33.7° perc. +33.1° Assenti 4.1 SE max 4.8 Scirocco 31 % 1016 hPa 15 cielo coperto +34° perc. +33.1° prob. 1 % 6.7 S max 6.1 Ostro 29 % 1015 hPa 18 cielo coperto +29° perc. +29° prob. 1 % 7.2 SO max 14.1 Libeccio 44 % 1015 hPa 21 cielo coperto +27° perc. +27.3° Assenti 5.2 NO max 9.5 Maestrale 49 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:59

