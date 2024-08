Previsioni Meteo Paderno Dugnano: tutti i dettagli per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Paderno Dugnano indicano una settimana con variazioni climatiche. Si alterneranno piogge leggere e schiarite, con temperature che oscilleranno tra i +22°C e i +32,9°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla presenza di precipitazioni, soprattutto nelle prime ore del giorno. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Paderno Dugnano ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento soffierà a 6,3km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 11,4km/h. Le precipitazioni saranno di 0.47mm con un’umidità dell’73% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina il meteo sarà caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 91%. Le temperature saliranno fino a +27,4°C, con una percezione di +28,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,8km/h proveniente da Est – Nord Est. La probabilità di pioggia sarà dell’86% con un’umidità del 57% e una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +32°C, con una percezione di +31,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,5km/h proveniente da Sud – Sud Est. La probabilità di pioggia sarà dell’19% con un’umidità del 39% e una pressione di 1013hPa.

Sera: In serata si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno sui +23,6°C, con una percezione di +24°C. Il vento soffierà a 6,3km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 8,3km/h. Le precipitazioni saranno di 0.94mm con un’umidità del 74% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Paderno Dugnano ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 48%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,5°C, con una percezione di +21,9°C. Il vento soffierà a 7,8km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 13,7km/h. Le precipitazioni saranno di 0.84mm con un’umidità dell’85% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina il meteo sarà caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 97%. Le temperature saliranno fino a +26,8°C, con una percezione di +27,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,5km/h proveniente da Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 44% con un’umidità del 55% e una pressione di 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 97%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,6°C, con una percezione di +30,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,9km/h proveniente da Sud. La probabilità di pioggia sarà del 29% con un’umidità del 41% e una pressione di 1016hPa.

Sera: In serata si prevede poche nuvole con una copertura nuvolosa al 17%. Le temperature si attesteranno sui +25,7°C, con una percezione di +25,8°C. Il vento soffierà a 6,7km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 9,4km/h. Le precipitazioni saranno di 0mm con un’umidità del 57% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Paderno Dugnano ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa al 56%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,3°C, con una percezione di +23,5°C. Il vento soffierà a 6km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 58% con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina: La mattina il meteo sarà caratterizzato da cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una percezione di +28°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,6km/h proveniente da Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 36% con un’umidità del 71% e una pressione di 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa al 93%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,9°C, con una percezione di +32,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Sud. La probabilità di pioggia sarà del 18% con un’umidità del 36% e una pressione di 1017hPa.

Sera: In serata si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa al 21%. Le temperature si attesteranno sui +27,1°C, con una percezione di +27,6°C. Il vento soffierà a 4,7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 4,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0mm con un’umidità del 52% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Paderno Dugnano ci sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa al 91%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,6°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento soffierà leggero a 0,3km/h proveniente da Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 4% con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina: La mattina il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa all’82%. Le temperature saliranno fino a +24,1°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 5% con un’umidità del 65% e una pressione di 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 75%. Le temperature massime raggiungeranno i +23,7°C, con una percezione di +23,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,7km/h proveniente da Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà dell’1% con un’umidità del 66% e una pressione di 1017hPa.

Sera: In serata si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 64%. Le temperature si attesteranno sui +23,3°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento soffierà a 4,2km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 8,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0mm con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

In base alle previsioni meteo per Paderno Dugnano, si prevedono giornate variabili con alternanza di piogge leggere e schiarite. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla presenza di precipitazioni, soprattutto nelle prime ore del giorno. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.