Previsioni Meteo Piacenza: il bollettino per domani sabato 10 agosto

Sabato 10 Agosto a Piacenza si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saranno in aumento durante la giornata, con valori massimi che raggiungeranno i +33,4°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con picchi intorno al 10-20% nel tardo pomeriggio e in serata.

Nelle prime ore del mattino, la temperatura si attesterà intorno ai +22-24°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est. L’umidità sarà intorno al 80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1017-1018hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura salirà gradualmente, superando i +30°C verso mezzogiorno. Il vento sarà debole, con una direzione prevalente Est – Nord Est. L’umidità diminuirà, scendendo al 50-60%.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli, portando le temperature ai valori più elevati della giornata. La brezza leggera proveniente dal Nord Est contribuirà a mitigare il caldo. L’umidità si manterrà intorno al 45-50%, con una pressione atmosferica stabile.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con poche nuvole sparse. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno piacevoli attorno ai +25-27°C. Il vento proveniente dal Sud Est sarà ancora presente, con un’umidità intorno al 70%.

In conclusione, Sabato 10 Agosto a Piacenza si prevede una giornata estiva con condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature saranno elevate, ma la presenza di una leggera brezza renderà il clima più sopportabile. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Piacenza per organizzare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.7° perc. +24.2° Assenti 3.1 SE max 4.4 Scirocco 78 % 1017 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.8° Assenti 3.1 ESE max 4.3 Scirocco 81 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24.4° perc. +24.9° Assenti 2.3 E max 3 Levante 76 % 1019 hPa 9 cielo sereno +28.9° perc. +30.5° Assenti 6 ENE max 6.9 Grecale 58 % 1019 hPa 12 cielo sereno +32.2° perc. +34.1° Assenti 7.1 E max 7.9 Levante 47 % 1018 hPa 15 cielo sereno +33.4° perc. +35.6° prob. 4 % 5.6 NE max 5.5 Grecale 45 % 1018 hPa 18 cielo sereno +29.4° perc. +32.4° prob. 4 % 5.6 NE max 5.7 Grecale 64 % 1017 hPa 21 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.8 SE max 7.7 Scirocco 70 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:31

