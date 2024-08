Previsioni Meteo Piacenza: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Piacenza per Venerdì 9 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai +23°C. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno e la temperatura salirà fino a raggiungere i +30°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica a Piacenza sarà caratterizzata da poche nuvole sparse e una temperatura massima di +32°C. La brezza leggera proveniente dal Nord Est contribuirà a mantenere una piacevole sensazione di fresco nonostante il caldo estivo.

In serata, il cielo si coprirà leggermente con nubi sparse, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, garantendo una serata piacevole e gradevole per chiunque voglia trascorrere del tempo all’aperto.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piacenza indicano un mantenimento delle condizioni stabili, con cieli sereni e temperature che si manterranno elevate. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Buon weekend a tutti!

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.8° perc. +23.3° prob. 5 % 2.4 ESE max 4.8 Scirocco 81 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +22° Assenti 1.9 S max 3.8 Ostro 87 % 1014 hPa 6 cielo sereno +23.4° perc. +23.9° Assenti 1.9 SO max 2.8 Libeccio 82 % 1016 hPa 9 cielo sereno +28° perc. +30.3° Assenti 4 NE max 4 Grecale 67 % 1016 hPa 12 cielo sereno +31.1° perc. +33.9° Assenti 6 E max 6.3 Levante 55 % 1015 hPa 15 poche nuvole +32.1° perc. +34.5° prob. 15 % 5.8 NE max 3.9 Grecale 50 % 1014 hPa 18 nubi sparse +28.2° perc. +30.6° prob. 11 % 5.8 NE max 5.9 Grecale 66 % 1014 hPa 21 nubi sparse +25.3° perc. +25.7° Assenti 5 S max 5.6 Ostro 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 20:32

