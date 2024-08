Previsioni Meteo Pioltello: il bollettino per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pioltello indicano una settimana con temperature elevate e cieli variabili. La notte di Lunedì sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% e temperature intorno ai +23,9°C, senza precipitazioni. Durante il pomeriggio, le nuvole si diraderanno e la massima toccherà i +31,5°C. Martedì, il cielo sarà sereno al mattino e nuvoloso al pomeriggio con possibili piogge leggere. Mercoledì, si prevedono piogge leggere al mattino e nuvole sparse nel pomeriggio. Giovedì, cielo coperto al mattino con piogge leggere in arrivo. Siate preparati per cambi improvvisi.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Durante la notte a Pioltello il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +23,9°C e una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est a 6,1km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina si conferma con cielo coperto al 100% e temperature in aumento fino a raggiungere i +29°C intorno alle 10:00. Il vento sarà sempre dalla stessa direzione, con intensità che aumenterà leggermente fino a 7,9km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole inizieranno a diradarsi, con una copertura nuvolosa che scende al 24% intorno alle 13:00. Le temperature massime saranno di +31,5°C e il vento soffierà da Sud – Sud Est a 9,4km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno al 9% con temperature che si attesteranno intorno ai +25,5°C. Il vento sarà leggero proveniente dal Nord – Nord Est a 1,8km/h.

Martedì 6 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno al 4% con temperature intorno ai +23,7°C e una brezza leggera proveniente dall’Est a 6,5km/h.

Mattina: La mattina inizierà con un cielo sereno al 6% e temperature che si aggireranno intorno ai +28°C intorno alle 09:00. Il vento sarà sempre dall’Est, con intensità che aumenterà leggermente.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole inizieranno a comparire, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 25% intorno alle 16:00. Le temperature massime saranno di +31,7°C e il vento soffierà da Sud Est a 9,8km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno al 6% con temperature che si attesteranno intorno ai +25,4°C. Il vento sarà leggero proveniente dal Sud Est a 5,8km/h.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà parzialmente nuvoloso al 59% con temperature intorno ai +22,8°C e una brezza leggera proveniente dall’Est – Nord Est a 5,6km/h.

Mattina: La mattina inizierà con piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’85% intorno alle 01:00. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C e il vento sarà sempre dalla stessa direzione.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole saranno sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle 13:00. Le temperature massime saranno di +30,8°C e il vento soffierà da Sud Est a 9,5km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno al 4% con temperature che si attesteranno intorno ai +24,4°C. Il vento sarà leggero proveniente dal Nord – Nord Est a 1,5km/h.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà coperto all’88% con temperature intorno ai +24°C e una brezza proveniente dall’Est a 6,3km/h.

Mattina: La mattina inizierà con un cielo coperto al 99% e temperature intorno ai +23,4°C. Sono previste piogge leggere con una probabilità del 54%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole saranno sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 51% intorno alle 04:00. Sono previste piogge leggere con una probabilità del 40%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno al 4% con temperature che si attesteranno intorno ai +24,4°C. Il vento sarà leggero proveniente dal Nord – Nord Est a 1,5km/h.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Pioltello saranno caratterizzati da temperature elevate e cieli variabili con possibili precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati per eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.