Previsioni Meteo San Donato Milanese: tutti i dettagli per domani domenica 4 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a San Donato Milanese prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, mentre nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse con una percentuale intorno all’80%. La sera e la notte, il cielo si presenterà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi che potranno superare i 31°C nel corso della giornata. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un discreto comfort termico.

I venti soffieranno prevalentemente da direzione Sud – Sud Est con intensità variabile tra i 2,1km/h e i 7,5km/h, garantendo una leggera brezza. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune fasce orarie, con valori che potranno raggiungere i 15,1km/h.

Le precipitazioni saranno scarse, con possibilità di pioviggine solo nelle prime ore del mattino e verso la fine della giornata, con quantitativi intorno ai 0.19mm e 0.29mm rispettivamente.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà elevata per gran parte della giornata, attestandosi intorno al 90% durante le prime ore del mattino e scendendo gradualmente fino al 50% nel primo pomeriggio. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010hPa.

In base alla situazione attesa per Domenica 4 Agosto, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adottare le misure necessarie per garantire il proprio benessere in base alle condizioni meteo previste.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.5° perc. +22.2° prob. 87 % 8.1 NE max 14.9 Grecale 93 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21° perc. +21.6° prob. 48 % 4.1 NE max 4.5 Grecale 91 % 1010 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.7° prob. 38 % 2.1 NE max 3 Grecale 86 % 1011 hPa 9 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° prob. 4 % 4.6 SSE max 4.3 Scirocco 67 % 1012 hPa 12 cielo coperto +29.7° perc. +31.1° prob. 10 % 6.3 SSE max 4.8 Scirocco 53 % 1010 hPa 15 cielo coperto +30.1° perc. +31.4° prob. 5 % 8.1 SE max 6.1 Scirocco 51 % 1009 hPa 18 nubi sparse +27.2° perc. +29° prob. 10 % 5.4 ESE max 8 Scirocco 67 % 1009 hPa 21 cielo coperto +24.6° perc. +25.1° prob. 37 % 6.9 ENE max 8.3 Grecale 75 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:42

