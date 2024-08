Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a San Giuliano Terme presentano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, lasciando spazio a poche nuvole e cielo coperto nel pomeriggio e sera.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, ci aspettiamo pioggia moderata con una probabilità del 76% e una temperatura che si attesterà intorno ai 24,3°C con una percezione di 24,9°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 2,1km/h.

Nel pomeriggio, la pioggia moderata continuerà a interessare la zona con una probabilità che raggiungerà l’82%. Le temperature saliranno fino a 25,6°C con una percezione di 26°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Ovest con una velocità di 4,9km/h.

In serata, la pioggia moderata darà gradualmente spazio a piogge più leggere, con una probabilità che si attesterà intorno al 49%. Le temperature si manterranno intorno ai 20,9°C con una percezione di 21,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 5,6km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 18 Agosto a San Giuliano Terme indicano una giornata all’insegna della variabilità, con piogge moderate al mattino che si trasformeranno in piogge leggere nel pomeriggio e sera. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +21.4° perc. +21.8° prob. 15 % 3.3 N max 5.1 Tramontana 86 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.16 mm 5.2 E max 5.3 Levante 90 % 1009 hPa 7 pioggia moderata +22.6° perc. +23.1° 2.09 mm 7.2 E max 9 Levante 86 % 1009 hPa 10 pioggia moderata +25.6° perc. +26° 2.68 mm 4.9 O max 6.1 Ponente 72 % 1009 hPa 13 cielo coperto +27.1° perc. +28.2° prob. 49 % 15.6 O max 28.3 Ponente 60 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +25.6° perc. +26° 0.3 mm 23.3 O max 28.5 Ponente 66 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.12 mm 8.2 O max 12.7 Ponente 82 % 1007 hPa 22 pioggia moderata +20.6° perc. +21° 1.23 mm 2.4 E max 7.5 Levante 87 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.