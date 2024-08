Previsioni Meteo Sanremo: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Sanremo indicano condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. La mattina inizierà con cielo coperto e possibilità di piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai +24,5°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con precipitazioni che potrebbero intensificarsi e una temperatura percepita di +25,3°C.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà elevata intorno al 75-78%. Le temperature massime saranno di circa +25,8°C, ma la sensazione termica potrebbe arrivare fino a +26,4°C a causa dell’umidità presente nell’aria. Il vento soffierà da Est con intensità variabile tra i 15,6km/h e i 20,5km/h.

La sera a Sanremo sarà caratterizzata da piogge moderate, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta intorno al 100%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi sui +24,2°C, ma la percezione di fresco sarà accentuata dalla presenza di venti che potranno raggiungere i 27,6km/h.

In conclusione, Domenica 18 Agosto a Sanremo si prospetta una giornata instabile, con piogge intermittenti e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare eventuali precipitazioni. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività a Sanremo.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +24.5° perc. +25.1° 0.32 mm 7.8 SSO max 11.6 Libeccio 81 % 1010 hPa 3 nubi sparse +23.9° perc. +24.4° prob. 52 % 11.1 N max 10.1 Tramontana 79 % 1007 hPa 6 nubi sparse +24.2° perc. +24.6° prob. 49 % 8 NE max 8.1 Grecale 76 % 1007 hPa 9 cielo coperto +24.8° perc. +25.3° prob. 23 % 13.1 E max 13.6 Levante 78 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +25.2° perc. +25.7° 0.85 mm 9.8 SE max 9.4 Scirocco 75 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +25.8° perc. +26.4° 0.43 mm 17.8 E max 17.4 Levante 75 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +24.7° perc. +25.2° 1.02 mm 25.9 ENE max 27.6 Grecale 78 % 1004 hPa 21 pioggia leggera +22.5° perc. +22.7° 0.45 mm 14 NNE max 17.7 Grecale 73 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 20:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.