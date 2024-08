Previsioni Meteo Sant’Antimo: il bollettino per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Martedì 27 Agosto a Sant’Antimo si prevedono condizioni meteo variegate. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà dal 86% al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,6°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Ovest con velocità intorno ai 4km/h.

Al mattino, le nubi si diraderanno e il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +34,2°C nel primo pomeriggio. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni accompagnerà la giornata, mantenendo un clima piacevole nonostante il caldo.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +32,6°C con una brezza proveniente da Ovest. Tuttavia, nel tardo pomeriggio è prevista una probabilità del 44% di precipitazioni, con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 19,4km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l’arrivo di piogge più intense. Si prevede una forte pioggia con una copertura nuvolosa del 26% e temperature che scenderanno fino ai +23°C. Il vento soffierà da Est con raffiche fino a 43,1km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Sant’Antimo mostrano una giornata con un inizio tranquillo, un caldo intenso durante il giorno e piogge intense nel tardo pomeriggio e sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati per affrontare eventuali precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 4 % 0.1 O max 4 Ponente 51 % 1012 hPa 3 cielo coperto +26° perc. +26° prob. 3 % 3.6 NNE max 4.4 Grecale 52 % 1012 hPa 6 nubi sparse +27.2° perc. +27.5° Assenti 4 NNE max 5.1 Grecale 48 % 1012 hPa 9 poche nuvole +32.5° perc. +32° Assenti 2.7 SSE max 6.7 Scirocco 34 % 1013 hPa 12 poche nuvole +34.2° perc. +34.3° Assenti 17.9 SO max 16.6 Libeccio 34 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.9° perc. +32.4° prob. 22 % 14.8 SO max 15.9 Libeccio 41 % 1012 hPa 18 pioggia moderata +23° perc. +23.1° 1.99 mm 20.9 NE max 30.3 Grecale 67 % 1016 hPa 21 cielo coperto +24.7° perc. +24.9° prob. 11 % 7.9 NNE max 11.2 Grecale 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:39

