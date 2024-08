Previsioni Meteo Sant’Antimo: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Sant’Antimo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa intorno al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +27-28°C, con una percezione di caldo leggermente superiore, intorno ai +30°C. Il vento soffierà a velocità moderata, intorno ai 5-10 km/h, proveniente prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 70% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1013hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si attenuerà leggermente, con nubi sparse che permetteranno ai raggi del sole di filtrare. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +32-33°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 15-20 km/h. L’umidità diminuirà, attestandosi intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +32-33°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +34°C. Il vento soffierà con intensità fino a 20-25 km/h, proveniente sempre da direzione Ovest – Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 55%, mentre la pressione atmosferica potrebbe subire una lieve diminuzione.

In serata, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole e a un cielo più sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai +27-28°C, con una percezione di fresco intorno ai +29°C. Il vento perderà di intensità, ma soffierà ancora con una velocità di 5-10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 65-70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1011-1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Sant’Antimo indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, temperature elevate durante il giorno e un lieve calo delle temperature in serata. Il vento sarà moderato, l’umidità varierà e la pressione atmosferica si manterrà stabile. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Sant’Antimo nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.8° perc. +30.1° Assenti 4.6 ONO max 5.2 Maestrale 68 % 1014 hPa 3 cielo coperto +27.3° perc. +29.2° Assenti 1.6 O max 3.3 Ponente 68 % 1013 hPa 6 cielo coperto +28.4° perc. +30.6° Assenti 5.2 OSO max 8.3 Libeccio 64 % 1013 hPa 9 cielo coperto +32° perc. +33.7° Assenti 12.4 OSO max 11.5 Libeccio 47 % 1013 hPa 12 cielo coperto +32.6° perc. +34.2° Assenti 17.5 OSO max 16 Libeccio 45 % 1012 hPa 15 nubi sparse +31.4° perc. +33.3° Assenti 17.7 OSO max 19.7 Libeccio 50 % 1011 hPa 18 nubi sparse +28.8° perc. +30.8° Assenti 10.5 OSO max 12.2 Libeccio 60 % 1011 hPa 21 nubi sparse +27.4° perc. +29.3° Assenti 7.2 O max 10.4 Ponente 67 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:54

