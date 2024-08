Previsioni Meteo Scandicci: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Scandicci indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori intorno ai 30°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con possibilità di piogge deboli o pioviggini sparse. Le temperature caleranno leggermente rispetto alla mattina, attestandosi intorno ai 25-26°C. Il vento soffierà con intensità moderata da diverse direzioni, con raffiche che potrebbero raggiungere i 26km/h.

In serata, la situazione meteorologica tenderà a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24°C e il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio.

In generale, la giornata di Sabato 17 Agosto a Scandicci sarà caratterizzata da un mix di nuvole e schiarite, con possibilità di piogge deboli nel pomeriggio. Le temperature saranno tipicamente estive, con valori massimi intorno ai 36°C nelle ore centrali della giornata.

Guardando alle previsioni dei prossimi giorni, possiamo notare che Domenica potrebbe essere una giornata più instabile, con maggiori probabilità di piogge e temporali. Tuttavia, Lunedì e Martedì dovrebbero registrare un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature gradevoli. Bisognerà comunque monitorare l’evolversi della situazione nei prossimi giorni per avere conferme più precise sulle previsioni del tempo a Scandicci.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.7° perc. +25.1° Assenti 1.5 S max 2.2 Ostro 70 % 1014 hPa 4 cielo sereno +23.7° perc. +24° Assenti 1.5 E max 1.8 Levante 74 % 1013 hPa 7 nubi sparse +27.5° perc. +28.5° Assenti 0.9 SSO max 1.9 Libeccio 58 % 1013 hPa 10 poche nuvole +33.8° perc. +33.4° Assenti 6.2 O max 8.2 Ponente 32 % 1012 hPa 13 poche nuvole +36.3° perc. +35.5° prob. 14 % 14.9 ONO max 13.4 Maestrale 25 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +24.9° perc. +25.3° 0.72 mm 13.4 SE max 20.3 Scirocco 71 % 1011 hPa 19 nubi sparse +24.3° perc. +24.6° prob. 34 % 5.5 ESE max 7.6 Scirocco 70 % 1011 hPa 22 nubi sparse +23.2° perc. +23.4° prob. 23 % 5.5 SE max 7.4 Scirocco 71 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:11

