Previsioni Meteo Segrate: il bollettino per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Domenica 11 Agosto a Segrate si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che supereranno i +30°C durante il pomeriggio.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% intorno alle ore 7:00, con cielo coperto e temperature che si avvicineranno ai +30°C. Il vento soffierà leggero da Sud – Sud Est, con una velocità intorno ai 4km/h.

Nel pomeriggio, nonostante la presenza di nubi sparse, le temperature continueranno ad aumentare, con valori che potrebbero superare i +35°C. Il vento sarà sempre leggero, con raffiche di brezza che potranno arrivare fino a 6km/h.

In serata, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai +28°C. Il vento proveniente da diverse direzioni sarà ancora leggero, con una probabilità bassa di precipitazioni.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Segrate, si prevede un leggero calo delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni improvvisi delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.3° perc. +25.8° Assenti 5.9 E max 5.8 Levante 75 % 1019 hPa 3 cielo sereno +24.2° perc. +24.7° Assenti 5 E max 5 Levante 79 % 1018 hPa 6 nubi sparse +25.7° perc. +26.3° Assenti 2.6 E max 4.1 Levante 73 % 1019 hPa 9 cielo coperto +30.2° perc. +32.6° Assenti 4 SSE max 2.4 Scirocco 57 % 1019 hPa 12 nubi sparse +33.4° perc. +35.9° Assenti 9 SSE max 6.5 Scirocco 46 % 1017 hPa 15 nubi sparse +34.1° perc. +36.5° prob. 1 % 9 SSE max 6.4 Scirocco 43 % 1015 hPa 18 nubi sparse +30.2° perc. +32.8° prob. 1 % 4.8 S max 5.1 Ostro 58 % 1014 hPa 21 cielo coperto +28° perc. +29.8° prob. 1 % 3.8 NE max 3.7 Grecale 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.