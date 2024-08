Previsioni Meteo Termoli: il bollettino per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Giovedì 29 Agosto a Termoli si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto gradevoli, con valori che oscilleranno tra i +24,7°C e i +29,4°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività quotidiane.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,1°C alle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +29,4°C verso le ore centrali.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa molto bassa. Le temperature massime saranno raggiunte intorno ai +28,6°C, garantendo un clima caldo ma non eccessivo. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 16,6km/h e i 21km/h, provenendo prevalentemente da direzione Nord.

In serata, il cielo resterà sereno, con la presenza di poche nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,7°C, mantenendo un clima piacevole e ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 13,6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Termoli indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le previsioni per i prossimi giorni confermano un clima stabile e soleggiato, ideale per godersi le ultime giornate di Agosto in tranquillità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Termoli

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.1° perc. +25.3° Assenti 9.2 OSO max 9.7 Libeccio 64 % 1015 hPa 4 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° Assenti 6.2 ONO max 7.5 Maestrale 62 % 1015 hPa 7 cielo sereno +27.2° perc. +27.9° prob. 4 % 12.8 NO max 18 Maestrale 54 % 1016 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +29.4° Assenti 21.1 NNO max 24 Maestrale 55 % 1016 hPa 13 cielo sereno +28.6° perc. +30.6° Assenti 17.8 N max 20.2 Tramontana 62 % 1015 hPa 16 cielo sereno +28.2° perc. +30.3° prob. 8 % 13.2 NO max 16.7 Maestrale 64 % 1014 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26.7° prob. 20 % 12.2 OSO max 13.5 Libeccio 81 % 1015 hPa 22 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 8 % 10.5 O max 13.2 Ponente 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:34

