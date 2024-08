Previsioni Meteo Termoli: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Domenica 25 Agosto a Termoli si prevedono condizioni meteo variabili con cielo che alternerà momenti coperti a nubi sparse. La copertura nuvolosa sarà in costante cambiamento durante la giornata, con valori che varieranno dal 56% al 100%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +26,5°C e i +29,5°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore alla temperatura effettiva, con punte fino a +31,9°C.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso del pomeriggio e della sera ci si aspetta un aumento della nuvolosità. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25km/h provenienti prevalentemente da direzione Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-70% e una pressione atmosferica stabile a 1012-1013hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Termoli si prevede un’alternanza di giornate con cielo sereno e momenti di copertura nuvolosa. Le temperature dovrebbero rimanere stabili, con valori che si attesteranno attorno ai +28°C durante il giorno e ai +26°C durante la notte. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma senza raggiungere livelli di allerta. L’umidità dell’aria dovrebbe mantenersi su valori medi, mentre la pressione atmosferica non subirà variazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Termoli indicano una giornata con condizioni variabili, temperature gradevoli e assenza di precipitazioni rilevanti. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.2° perc. +28° Assenti 7.8 SO max 8 Libeccio 56 % 1013 hPa 3 cielo coperto +26.7° perc. +27.7° Assenti 8.2 OSO max 7.9 Libeccio 59 % 1013 hPa 6 nubi sparse +28.2° perc. +29° Assenti 8 O max 9.6 Ponente 54 % 1013 hPa 9 poche nuvole +29.1° perc. +30.5° Assenti 21.5 NNO max 22.1 Maestrale 55 % 1013 hPa 12 nubi sparse +29.4° perc. +31.9° Assenti 21.9 NNO max 22.6 Maestrale 61 % 1013 hPa 15 cielo coperto +28.9° perc. +31.6° Assenti 16 NNO max 18.4 Maestrale 65 % 1012 hPa 18 nubi sparse +27° perc. +29° Assenti 12.7 ONO max 19.1 Maestrale 73 % 1012 hPa 21 nubi sparse +26.9° perc. +28.2° Assenti 10.8 NO max 13.1 Maestrale 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:40

