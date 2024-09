Meteo Bagno a Ripoli, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 11 Settembre, Bagno a Ripoli si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da temperature che si manterranno su valori gradevoli durante la mattina, per poi subire un abbassamento nel pomeriggio e nella sera a causa di un aumento della copertura nuvolosa e della possibilità di piogge leggere. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni, che lasceranno spazio a condizioni più instabili nel pomeriggio.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20,3°C con una copertura nuvolosa del 30%. I venti saranno leggeri, provenienti da Est-Nord Est, con una velocità di circa 4,1 km/h. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, raggiungendo i 28,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà relativamente bassa, attorno al 37%, e i venti si manterranno leggeri, favorendo una sensazione di calore moderata.

Nel pomeriggio, le condizioni inizieranno a cambiare. Si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 16:00. Le temperature scenderanno a circa 25°C e si registreranno venti più sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 22,4 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che si attesteranno intorno a 0,2 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Le piogge continueranno, con intensità variabile, e la copertura nuvolosa raggiungerà il 60%. L’umidità salirà notevolmente, arrivando fino al 96%. I venti si manterranno moderati, con direzione Sud e Sud-Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagno a Ripoli nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge che si protrarranno anche nei giorni successivi. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni simili, pertanto si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.9° perc. +19.9° Assenti 4.2 ENE max 3.8 Grecale 73 % 1009 hPa 4 cielo sereno +19.1° perc. +18.9° Assenti 4 E max 3.6 Levante 71 % 1009 hPa 7 cielo sereno +22.1° perc. +21.9° Assenti 1.9 ESE max 3.2 Scirocco 58 % 1009 hPa 10 cielo sereno +27.4° perc. +27.2° Assenti 5 SO max 7.1 Libeccio 40 % 1009 hPa 13 poche nuvole +28.8° perc. +28.3° prob. 7 % 12.8 OSO max 16.1 Libeccio 39 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +25° perc. +25.2° 0.2 mm 15.4 OSO max 22.4 Libeccio 60 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.3 mm 7 S max 15.3 Ostro 87 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +18.9° perc. +19.3° 0.23 mm 6.8 SSO max 18.1 Libeccio 94 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:27

