Meteo Bagno a Ripoli, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Bagno a Ripoli di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Le temperature si attesteranno tra i 14,8°C della notte e i 23°C nel pomeriggio, mentre i venti si presenteranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 17,4 km/h.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 14,8°C, con una copertura nuvolosa al 75% e una leggera brezza da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno al 14%. Con il passare delle ore, la temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 15,3°C alle 01:00 e continuando a oscillare fino alle 05:00, quando si registrerà un 16,1°C.

La mattina si presenterà con temperature in aumento, che toccheranno i 22,3°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 61% alle 06:00 al 43% alle 12:00. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 7,4 km/h e i 17,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, non superando il 20%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con temperature che raggiungeranno il picco di 23°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 19%, garantendo ampie schiarite. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità media di circa 15 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,3°C alle 21:00. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 7,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagno a Ripoli indicano una giornata di Venerdì 20 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e poche nubi. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 24°C, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° prob. 21 % 6.7 NE max 18.5 Grecale 90 % 1016 hPa 4 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° prob. 21 % 6.9 NE max 21.6 Grecale 88 % 1017 hPa 7 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° prob. 3 % 11.1 NNE max 30.7 Grecale 76 % 1018 hPa 10 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° prob. 15 % 17.9 NE max 27.9 Grecale 59 % 1018 hPa 13 poche nuvole +23° perc. +22.8° prob. 18 % 16.2 NNE max 21 Grecale 55 % 1018 hPa 16 nubi sparse +21.2° perc. +21° prob. 14 % 12.6 NNE max 19.5 Grecale 64 % 1018 hPa 19 cielo sereno +17.2° perc. +17.2° Assenti 8.9 NE max 15.6 Grecale 83 % 1020 hPa 22 nubi sparse +16° perc. +15.9° Assenti 6.6 NE max 11.8 Grecale 88 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:10

