Meteo Bollate, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bollate di Lunedì 16 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con un progressivo miglioramento nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 21,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con una direzione prevalentemente meridionale.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno all’8%, e l’umidità si manterrà al 53%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Est, con una velocità di circa 6,6 km/h.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 93% entro le 07:00. Le temperature saliranno fino a 19,4°C alle 10:00, con un’umidità che scenderà al 37%. I venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra 2,2 km/h e 4,6 km/h, provenienti principalmente da Sud Est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con una temperatura massima di 21,6°C alle 14:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 91%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si stabilizzerà attorno al 33%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 6,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,2°C alle 22:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 89%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 4 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 56%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bollate indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, soprattutto verso la metà della settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.5° perc. +13.4° Assenti 6.6 NNE max 12.1 Grecale 53 % 1015 hPa 3 poche nuvole +13.3° perc. +11.9° Assenti 5.7 NNE max 8.8 Grecale 47 % 1014 hPa 6 nubi sparse +13.2° perc. +11.8° Assenti 4 N max 6 Tramontana 46 % 1014 hPa 9 cielo coperto +18° perc. +16.8° Assenti 1.5 ESE max 3.7 Scirocco 38 % 1015 hPa 12 nubi sparse +21.3° perc. +20.4° Assenti 4.2 SE max 5.1 Scirocco 34 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.4° perc. +20.5° Assenti 6.4 SSO max 6.2 Libeccio 34 % 1011 hPa 18 nubi sparse +17.7° perc. +16.8° Assenti 2.9 SSO max 6.9 Libeccio 50 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16.4° perc. +15.6° Assenti 2.2 NNO max 4 Maestrale 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.