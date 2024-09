Meteo Cagliari, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Cagliari si preannuncia una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo, con un inizio piuttosto mite e un progressivo deterioramento nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà durante la giornata, passando da nubi sparse a cieli più coperti, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente composta da nubi sparse, con un’umidità che si manterrà attorno al 73%. Con il passare delle ore, le temperature subiranno un lieve aumento, raggiungendo i 19,5°C già dalle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e le temperature si stabilizzeranno tra i 19°C e i 24°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 8 km/h e i 17 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 46% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che potranno raggiungere i 0,96 mm entro le ore 16:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21°C e 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a cieli coperti e un’umidità che salirà fino al 69%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. Le piogge tenderanno a diminuire, ma l’umidità rimarrà elevata, superando il 75%. Le condizioni di vento si manterranno stabili, con una brezza leggera che continuerà a soffiare da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari indicano un Martedì che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in una giornata caratterizzata da piogge leggere nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Gli amanti del sole potranno quindi attendere un mercoledì e un giovedì più soleggiati e caldi.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° prob. 2 % 10 NO max 11.5 Maestrale 72 % 1009 hPa 4 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° prob. 4 % 11.8 NO max 14.4 Maestrale 72 % 1009 hPa 7 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° prob. 5 % 11.3 NNO max 12.4 Maestrale 62 % 1010 hPa 10 nubi sparse +24.1° perc. +23.7° prob. 7 % 2.7 NO max 5.5 Maestrale 46 % 1009 hPa 13 nubi sparse +23° perc. +22.9° prob. 34 % 19.5 S max 18.3 Ostro 56 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +21.6° perc. +21.5° 0.96 mm 12.4 SSE max 12.7 Scirocco 63 % 1010 hPa 19 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° prob. 49 % 12.8 ESE max 17.7 Scirocco 71 % 1012 hPa 22 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° prob. 43 % 8.6 E max 12.3 Levante 76 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.