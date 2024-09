Meteo Cascina, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Cascina indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 13,0°C e i 22,1°C. I venti saranno leggeri, con una predominanza di brezze provenienti da est e nord-est, e l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 13,0°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi intorno al 1%, e le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che varieranno tra 8 km/h e 14 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 21,4°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 12%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti si manterranno leggeri, con velocità comprese tra 10 km/h e 11 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 43%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con il cielo che si presenterà sereno e temperature che toccheranno i 22,1°C. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, intorno al 1%, e i venti saranno leggeri, con velocità di circa 5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 40%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13,0°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 51%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 5 km/h e 6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66%, mantenendo un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cascina indicano una giornata di Domenica all’insegna del bel tempo, con temperature miti e condizioni di vento favorevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un leggero aumento della nuvolosità. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze autunnali della zona.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 9.4 ENE max 12.8 Grecale 83 % 1019 hPa 4 cielo sereno +12.6° perc. +12° Assenti 14.1 ENE max 22.8 Grecale 79 % 1020 hPa 7 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° Assenti 11 NE max 24.2 Grecale 68 % 1022 hPa 10 poche nuvole +20.3° perc. +19.6° Assenti 11.6 ENE max 17.6 Grecale 45 % 1023 hPa 13 cielo sereno +22.1° perc. +21.4° prob. 2 % 4.8 NNE max 8.2 Grecale 40 % 1022 hPa 16 poche nuvole +19.9° perc. +19.5° prob. 2 % 6.4 NNO max 9.5 Maestrale 57 % 1022 hPa 19 poche nuvole +14.9° perc. +14.3° Assenti 5.5 ESE max 5.7 Scirocco 69 % 1023 hPa 22 nubi sparse +13.4° perc. +12.4° Assenti 5.8 E max 5.7 Levante 65 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:57

