Meteo Cosenza, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Cosenza indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo coperto e, infine, pioggia leggera in serata. Le temperature varieranno da un minimo di 17,1°C durante la notte a un massimo di 26,5°C nel corso della mattina. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che raggiungeranno i 18 km/h nel pomeriggio. L’umidità si presenterà piuttosto alta, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Est. L’umidità sarà alta, intorno al 91%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino a circa le 11:00, quando si inizieranno a vedere poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 26,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati. L’umidità scenderà, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno intorno ai 24,5°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando a superare il 70%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo circa 18,3°C alle 21:00. Si prevede anche l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 23:00, con una precipitazione stimata di 0,16 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%, e la velocità del vento sarà di circa 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Venerdì e Sabato si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 28°C. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.4° perc. +17.6° Assenti 6.4 SE max 8.4 Scirocco 91 % 1012 hPa 3 cielo sereno +17.1° perc. +17.3° prob. 3 % 5.6 SE max 7.8 Scirocco 92 % 1011 hPa 6 cielo sereno +20.6° perc. +20.9° prob. 3 % 5.5 SSO max 7.5 Libeccio 84 % 1012 hPa 9 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° prob. 14 % 11.3 OSO max 14.1 Libeccio 57 % 1012 hPa 12 poche nuvole +26.3° perc. +26.3° prob. 9 % 14.9 OSO max 17.7 Libeccio 54 % 1012 hPa 15 nubi sparse +24.5° perc. +24.6° prob. 5 % 12.1 OSO max 16.5 Libeccio 62 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.1° perc. +19.4° Assenti 7.1 S max 8.6 Ostro 92 % 1012 hPa 21 cielo coperto +18.3° perc. +18.7° prob. 13 % 9.3 S max 13 Ostro 94 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:03

