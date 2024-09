Meteo Figline Valdarno, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Figline Valdarno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 12,6°C. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20,6°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, garantendo un’ottima visibilità.

Nel corso del pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,4°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza. La situazione meteo rimarrà favorevole per attività all’aperto, con un’umidità che si aggirerà intorno al 44%. La sera si presenterà con temperature in calo, scendendo fino a 10,6°C verso la mezzanotte, ma senza precipitazioni previste.

Analizzando le previsioni del tempo per i prossimi giorni, si evidenzia un trend di stabilità con temperature che continueranno a mantenersi su valori miti. Lunedì e martedì si prevede un leggero aumento delle temperature, con possibilità di nubi sparse, ma senza fenomeni di pioggia significativi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di attività all’aperto in un clima piacevole e asciutto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.1° perc. +11.8° prob. 5 % 7.7 NNE max 10.3 Grecale 92 % 1020 hPa 4 poche nuvole +12.3° perc. +11.8° prob. 9 % 6.2 NE max 16.5 Grecale 86 % 1021 hPa 7 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° Assenti 7.5 ENE max 27.6 Grecale 65 % 1022 hPa 10 poche nuvole +19.8° perc. +19° Assenti 15.6 ENE max 20.7 Grecale 46 % 1023 hPa 13 cielo sereno +20.5° perc. +19.6° Assenti 12.8 E max 12.1 Levante 40 % 1022 hPa 16 cielo sereno +17.7° perc. +16.9° Assenti 10 E max 16.3 Levante 53 % 1023 hPa 19 poche nuvole +12.2° perc. +11.3° Assenti 7.2 ENE max 6.7 Grecale 73 % 1024 hPa 22 poche nuvole +10.8° perc. +10° Assenti 5.6 ENE max 5.1 Grecale 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:53

