Meteo Firenze, le previsioni per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Firenze di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 11,8°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nel pomeriggio. I venti saranno deboli, prevalentemente provenienti da est, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nella notte, da mezzanotte fino all’alba, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, intorno al 97%, e l’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno al 69%. Con il passare delle ore, si assisterà a una graduale diminuzione della nuvolosità, con poche nuvole che si presenteranno fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 20,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 73% e il 96%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,8 km/h e 4,8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 34% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra 3 km/h e 5,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 30%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. I venti continueranno a essere leggeri, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 54%.

In conclusione, le previsioni meteo per Firenze indicano una giornata di Sabato 14 Settembre caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibili variazioni nella temperatura e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere ulteriori miglioramenti per godere di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.4° perc. +10.4° Assenti 3.2 E max 3.2 Levante 69 % 1014 hPa 4 poche nuvole +11° perc. +9.9° Assenti 3.5 E max 3.4 Levante 67 % 1013 hPa 7 nubi sparse +13.5° perc. +12.4° Assenti 2.1 N max 2.7 Tramontana 57 % 1013 hPa 10 cielo coperto +19.2° perc. +18.1° Assenti 3.7 O max 3.6 Ponente 38 % 1013 hPa 13 cielo coperto +21.9° perc. +20.9° Assenti 3 OSO max 3.1 Libeccio 29 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.6° perc. +19.7° Assenti 5.1 ONO max 7.9 Maestrale 35 % 1013 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +15.6° Assenti 5.4 NE max 6.6 Grecale 49 % 1015 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +13.6° Assenti 5 ENE max 6.6 Grecale 54 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:22

