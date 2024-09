Meteo Fucecchio, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fucecchio di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15°C della notte e i 26°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una leggera probabilità di pioggia durante le ore centrali della giornata. I venti si presenteranno deboli, con una velocità che varierà tra i 1,2 km/h e i 21,9 km/h, prevalentemente da direzione sud-ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 91%, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 22,9°C intorno alle 10:00. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci leggeri, specialmente attorno alle 11:00, quando si prevede una leggera pioggia con un’intensità di 0,11 mm. L’umidità scenderà progressivamente, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Il pomeriggio porterà un miglioramento temporaneo, con nubi sparse e temperature che toccheranno il picco di 26°C. I venti si faranno più intensi, raggiungendo i 21,9 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità continuerà a scendere, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo temperature intorno ai 20°C. I venti si attenueranno nuovamente, e l’umidità aumenterà, portandosi attorno al 75%. Non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fucecchio nei prossimi giorni suggeriscono un andamento variabile, con un possibile miglioramento nel fine settimana. Tuttavia, per Giovedì 26 Settembre, si raccomanda di prepararsi a una giornata nuvolosa con qualche possibilità di pioggia leggera, soprattutto nella mattinata. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo e pianificare di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Fucecchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° prob. 3 % 3.3 ESE max 4 Scirocco 87 % 1015 hPa 4 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 6 % 2.9 E max 3.9 Levante 90 % 1014 hPa 7 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° prob. 7 % 3.1 ENE max 7.1 Grecale 84 % 1014 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +23° prob. 17 % 7.9 OSO max 16.7 Libeccio 68 % 1013 hPa 13 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 25 % 19.5 SO max 26.6 Libeccio 51 % 1012 hPa 16 nubi sparse +23.1° perc. +23.2° prob. 14 % 13.2 SO max 24.4 Libeccio 64 % 1011 hPa 19 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° prob. 10 % 1.2 OSO max 9.7 Libeccio 73 % 1011 hPa 22 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 6 % 2.2 S max 9.6 Ostro 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:01

