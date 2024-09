Meteo Lainate, le previsioni per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Lainate per Lunedì 2 Settembre mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino, si prevede la presenza di nubi sparse con una leggera pioggia che potrebbe persistere fino alle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Nel corso della mattinata, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a schiarite e a un aumento delle temperature che raggiungeranno i 29-30°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente debole, con raffiche leggere e variabili.

Nel pomeriggio, il sole splenderà su Lainate con pochissime nuvole presenti in cielo. Le temperature massime toccheranno i 31-32°C, garantendo una giornata calda e soleggiata. Il vento sarà ancora leggero e la probabilità di precipitazioni sarà praticamente nulla.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 23-26°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma non sono previste precipitazioni.

In conclusione, Lunedì 2 Settembre a Lainate si prospetta una giornata all’insegna del sole e del caldo, con temperature estive e condizioni meteo ideali per svolgere attività all’aperto. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° prob. 1 % 4.1 NNO max 6.4 Maestrale 61 % 1012 hPa 3 poche nuvole +21.8° perc. +21.7° Assenti 3.7 N max 5.3 Tramontana 62 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +21.8° perc. +21.8° 0.18 mm 0.4 NO max 3.4 Maestrale 65 % 1013 hPa 9 nubi sparse +27.5° perc. +27.6° prob. 37 % 5.4 SE max 7.1 Scirocco 46 % 1013 hPa 12 poche nuvole +31° perc. +30.5° prob. 16 % 7.6 S max 6.7 Ostro 37 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +30.7° prob. 10 % 7.8 SSO max 7.1 Libeccio 33 % 1010 hPa 18 cielo sereno +27.6° perc. +27.6° prob. 14 % 5.7 SO max 7.5 Libeccio 45 % 1011 hPa 21 cielo sereno +24.6° perc. +24.5° prob. 50 % 3 O max 13.3 Ponente 53 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:54

