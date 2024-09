Meteo Lainate, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Lainate si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C durante il giorno, con valori percepiti leggermente inferiori. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% già dalla mattina e mantenendosi tale fino a sera. I venti si presenteranno leggeri, con velocità variabili tra i 3 e i 6 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con un cielo inizialmente coperto che si aprirà a nubi sparse. La mattina inizierà con un cielo completamente coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 61% e il 77%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità. Il cielo rimarrà coperto, senza variazioni significative. I venti continueranno a soffiare leggeri, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi intorno al 4%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, mantenendosi sui 15°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75%. I venti rimarranno leggeri, con una direzione costante da est. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lainate indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe rendere l’aria più fresca. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre chi preferisce temperature miti e un clima fresco troverà soddisfazione nelle condizioni attese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° Assenti 4.8 ENE max 10 Grecale 76 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 5.1 NNE max 7.3 Grecale 78 % 1018 hPa 6 nubi sparse +13.1° perc. +12.5° Assenti 3.6 NE max 4.8 Grecale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +15.4° prob. 1 % 3 SE max 4.4 Scirocco 64 % 1018 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +16.1° prob. 2 % 4.6 SE max 5.1 Scirocco 63 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.6° perc. +16° prob. 4 % 6.1 ESE max 7 Scirocco 65 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15° prob. 9 % 4.6 E max 7.8 Levante 71 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° prob. 7 % 2.8 ENE max 6.4 Grecale 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:58

