Meteo Magenta, le previsioni per domani martedì 24 settembre

Martedì 24 Settembre a Magenta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si evolverà verso un clima più stabile nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da piogge leggere, mentre durante la mattina il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con nubi sparse nel pomeriggio e una graduale diminuzione delle precipitazioni. La sera porterà un ritorno della pioggia, ma con intensità variabile.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera pioggia che porterà a un’umidità elevata, attorno al 93%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 22,5 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà completamente coperto.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,4°C intorno alle 8:00. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 78%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 6,7 km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento significativo. Le temperature toccheranno i 20,6°C intorno alle 13:00, con una copertura nuvolosa che passerà da 94% a 71%. Il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a 2,8 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, rendendo il pomeriggio più gradevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 16°C. Tuttavia, si prevede un ritorno della pioggia, con precipitazioni che varieranno da leggere a moderate. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 84%, e il vento si presenterà con una velocità di 3,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Magenta indicano un miglioramento generale. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più stabile, con temperature che si manterranno sopra i 20°C e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di possibili piogge nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.33 mm 8.6 NNO max 22.5 Maestrale 93 % 1010 hPa 3 cielo coperto +14° perc. +13.9° prob. 18 % 7.6 O max 12.6 Ponente 90 % 1010 hPa 6 nubi sparse +13° perc. +12.7° prob. 7 % 7.1 O max 13.8 Ponente 90 % 1010 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° Assenti 6.6 O max 9.3 Ponente 72 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° prob. 4 % 5.3 OSO max 6.5 Libeccio 59 % 1010 hPa 15 cielo coperto +20.7° perc. +20.3° prob. 27 % 4 S max 5.2 Ostro 58 % 1010 hPa 18 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° prob. 42 % 1.8 SE max 2.4 Scirocco 72 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +16.1° perc. +16° 0.54 mm 0.7 S max 2.2 Ostro 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:12

